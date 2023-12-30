Güvenlik endişesi var

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye insani yardım taşıyan ancak çeşitli sebeplerle Gazze’ye yardımı ulaştıramayan İngiliz gemiye İsrail makamlarından onay çıktığını yazdı.

Gazete, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Çarşamba günü Rum ve İngiliz makamlarını telefonla aradığını ve “geminin Gazze’ye yanaşarak yükünü indirmesine izin verilmiştir” dediğini yazdı.

Bu iznin alınmasına karşın Gazze’deki durumun, güvenlik açısından yardımın ulaştırılması için elverişli olmadığını, bu sebepten ötürü de İsrail’in onay vermesine rağmen İngiltere’nin henüz net bir karara varmadığı aktarıldı.

Geminin yükünü boşaltabilmesi adına Gazze’de ateşkes ilan edilmesi yönünde yabancı devlerin girişimlerinin de başarısız olduğu vurgulandı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, İsrail’in Güney Kıbrıs-Gazze yardım koridorunun oluşturulmasına onay verdiğinin İsrail basınında yer aldığını ancak Rum hükümetinin düne kadar bundan bihaber olduğunu yazdı.

Rum hükümetinin düne kadar, geminin Gazze’ye yanaşmasına İsrail’in onay vermediğini, bu yüzden geminin Malta’da beklediğini söylediğini vurgulayan gazete, İsrail’in onayına ilişkin haberlerin Çarşamba günü İsrail basınında çıktığını ancak söz konusu haberlerde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın ortak girişiminden bahsedildiğini ifade etti.

Gazete ayrıca, İsrail’de, söz konusu yardım girişiminin hangi ülkeler tarafından yapılmakta olduğuna dair bir karmaşa bulunduğunun görüldüğünü de savundu.