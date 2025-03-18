Özlü müzakere kararı çıkmaz

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi “Solunum Cihazında Tutacaklar… İki Tarafın Tezleri Olumlu Sonuç İçin Hiçbir İyimserlik Vermiyor” başlıklı haberinde son günlerde yapılan açıklamalara dikkat çekerek "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununu solunum cihazında tutacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Rum Yönetimi’nin her fırsatta, ufukta müzakerelerin başlayacağını görmediğini açıkladığını hatırlatan gazete Hristodulidis’in “samimiyeti ve çözüm için ciddi müzakereye hazır olduğu" konularında uluslararası unsuru ikna etmesi halinde, uluslararası unsurun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlet çözümü talebinden vazgeçmesi amacıyla Türkiye yönünde harekete geçeceğini yazdı.

Haberde Hristodulidis’in, Crans Montana’da kalınan noktaya dönmeye hazır olduğunu açıklamasının ama aslında Guterres Çerçevesini de müzakere etmek istemesinin, “Kıbrıs sürecini çok geriye götürmeye çalıştığı anlamına geldiğine” dikkat çekildi.

BM Genel Sekreteri’nin bugün bütün tarafların görüşlerini dinlemesinin ve ardından sürecin, Kıbrıs sorununa genel bir atıf yapılan BM Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararı mantığında devamını ilan etmesinin beklendiğini yazan gazete BM’nin, genişletilmiş görüşmenin sonucu ne olursa olsun kesin çıkmaz ilan etmesinin söz konusu olmadığını yazdı.

Dikkatler Guterres’te

Fileleftheros manşet haberini “Guterres’in Hareketi Bekleniyor… Cenevre: Bütün Dikkatler BM Genel Sekreteri’ne Çevrili… Kıbrıs Sorunuyla İlgili Gayriresmi Konferans Bu Akşam Çalışma Yemeğiyle Başlıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gayriresmi genişletilmiş görüşmenin bu akşam yerel saatle 20.00’deki çalışma yemeğiyle başlayacağını hatırlatan gazete bütün dikkatlerin “kartlarını kapalı tutarak müdahilleri kaygıya sokan” Genel Sekreter Guterres’te ve yapacağı harekete çevrilmiş durumda olduğunu yazdı.

Gazete Guterres’in söyleyeceklerinin ve yapacaklarının, gayriresmi genişletilmiş görüşmenin perspektifini de belirleyeceği için çok önemli olduğunu yazdı. “Bir yol haritası temelinde minimum bir anlaşmanın hem Kıbrıs sorunundaki çabalarla ilgili olumlu bir mesaj vereceğini hem de bütün katılımcıları, atacakları adımlar konusunda bağlayacağını” ekledi.

Haravgi haberi manşetten “Tehlikeli Çıkmazın Kırılması İçin Gözler Cenevre’de… Kıbrıs Rum Tarafı Her Olanağı Değerlendirmeye Hazır… Genel Sekreter Antonio Guterres Süreci Canlı Tutmak İstiyor” başlık ve spotlarıyla, Politis ise “Cenevre Konferansı… Yeniden Başlamak İçin Momentum Aranıyor” başlığıyla akardı.