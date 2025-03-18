7 ölü, 12 kayıp

Güney Kıbrıs’ta Greko Burnu yakınlarındaki uluslararası sularda ülkelerinden kaçan Suriyelileri taşıyan bir tekne battı.

İlk tespitlere göre; teknede bulunan 21 kişiden 2’si sağ kurtulurken, 7 Suriyeli ölü olarak bulundu.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Güney Kıbrıs Arama, Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi kontrolünde Suriye’den mülteciler taşıyan teknenin tespit edilmesi amacıyla araştırma başlatıldı.

RMMO, liman ve deniz polisinin de katkı koyduğu arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Daha sonra 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre, tekne 21 Suriyeliyi taşıyordu.

Göçmen operasyonu

Öte yandan Rum polisi, Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların tespiti için gerçekleştirdiği operasyonlarda 51 kişiyi tutukladı. Alithia gazetesi, Rum polisinin Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların tespiti için gerçekleştirdiği operasyonlarda 51 kişiyi tutukladığını yazdı. Gazete, bu kişilerden 10’unun hemen ülkelerine geri gönderildiklerini, diğer 41 kişinin ülkelerine iadesi için diğer makamlarla iş birliklerinin sürdüğünü aktardı. Gazete bir diğer haberinde ise, son iki yılda ülkelerine geri gönderilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının 18 bini geçtiğini yazdı. Gazete, 2024 yılında ise ilk kez, gönderilen kişi sayısının gelen kişi sayısını geçtiğini, söz konusu yılda gelen 6 bin 100 kişiye karşılık 11 bin kişinin ülkelerine gönderildiklerini belirtirken 2025 yılının ilk iki aylık döneminde ise 368 mültecinin ülkeye giriş yapmasına karşın 2 bin 610 kişinin gönüllü olarak ülkelerine gittiklerini öne sürdü.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025, 09:56