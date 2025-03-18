Göz kamaştırdı

Moskova Moda Haftası'nda birçok ülkeden tasarımcıların koleksiyonları sergileniyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Manej Sergi ve gösteri merkezinde gerçekleşen moda haftası sürüyor.

Rus moda tasarım evi Yelets Dantel,ASLP Dagestan, Rus modacılar Olesya Zhuravleva, Lasel,

Maison Suzanna Bars, Measure, Yana Besfamilnaya, Ante Kovac,Sergey Sysoev,

Freedom Tag’ın yanı sıra Çinli modacı I-LA’nın da koleksiyonu sergilendi.

Türkiye’den ise moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu’nun "Barlas" adını verdiği kadın koleksiyonu sergilendi.

Defileyi seyretmek için gelen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, eşi Betül Aksoy Bilgiç, Erdemoğlunu ziyaret ederek tebrik etti.