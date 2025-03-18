‘İşbirliğine odaklanıyoruz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Tatar, geçmişi unutup ileriye bakmak gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yer alan gayriresmi Kıbrıs toplantısının ilki dün gece gerçekleştirildi.

Genişletilmiş gayriresmi toplantı, Cenevre saatiyle 19.00'da (Kıbrıs saatiyle 20.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri’nin heyet başkanları için verdiği akşam yemeğiyle başladı.

Yemek öncesinde BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty'yi kapıda karşıladı.

İki ayrı masa hazırlandı

İki ayrı masa olacak şekilde düzenlenen yemekte, baş masada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yardımcısı Rose Mary DiCarlo, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer aldı.

Diğer masada da Liderlerin Özel Temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunan bakan yardımcısı ve İngiliz yüksek komiseri Michael Tatham hazır bulundu.

Çok uzun bir konu

Cenevre Intercontinental Hotel’de yer alan yemek bir buçuk saat sürdü.

Yemeğin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Tatar, görüşmede Kıbrıs meselesinin yanı sıra diğer konuları da ele aldıklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs meselesinin çok uzun bir konu olduğunu ve dünyadaki birçok konuyla meşgul olan BM'nin Kıbrıs meselesine de pozitif bakması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Tatar, "Şu anda iki yakın tarafın işbirliğine odaklanıyoruz. Hep geçmişi unutmak ve ileriye bakmak gerektiğini söylüyorum. Yapıcı ve bize yakışır bir şekilde ileriye nasıl bakacağımızı, bütün değerlerimiz ve çabalarımızla memleketimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğimize odaklanmalıyız. Türkiye'nin desteği bizim için önemli. Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Tatar, bu toplantının misyonunun Ada'daki işbirliği kültürünün geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak, mesajlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkilileri tarafından da anlaşılmasını umduklarını dile getirdi.

Partilerle görüşme gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre’de bulunan Kıbrıslı Türk siyasi partilerle görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sadece görüntü alınmasına izin verildi.

Fidan ile Hristodulidis bir araya geldi

Bu arada akşam yemeğinin ardından Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hristodulidis 15 dakikalık özel bir görüşme yaptı.

Güneyde yayın yapan Alpha gazetesinin iddiasına göre söz konusu görüşme, Guterres’in, heyetler için düzenlediği Intercontinental Hotel’deki akşam yemeğinin ardından gerçekleşti. Gazete, kısa görüşmenin ardından Kıbrıslı Rum liderin, Intercontinental Otel'deki odasına çekildiğini, Türk Dışişleri Bakanının ise herhangi bir açıklama yapmadan otelden ayrıldığını yazdı.