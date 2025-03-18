8 gün hücrede

Alayköy’de bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı iş yerinden 3 buçuk milyon TL değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen Tevfik Fikret Soyergı̇n hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün dördüncü kez Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, aleyhinde 8 gün ek süre daha alındı. Duruşmada zanlının çaldığı cep telefonlardan 10 tanesinin bulunduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 500 bin TL değerindeki elektronik cihazları alıp, zimmetine geçirmek suretiyle “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi. Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi.

Polis memuru; zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde adaya dönüş yaptığını ve tutuklandığını; 4 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada meseleyle bağlantılı bir şahıs tespit ettiklerini ancak 25 Ocak 2024’te ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis; ayrıca çalınan 10 telefonun tespit edildiğini, 7 tanesini alan şahıslarla konuşulduğunu söyledi. Polis; ifadesi alınan 7 kişinin telefonları Girne’de bir işletmeden aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis; söz konusu işletme sahibinin de telefonları zanlıdan aldığını söylediğini aktardı. Polis; 3 adet telefonun da zanlının kendisini satış danışmanı olarak tanıtıp sattığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini; aranan emareler olduğunu ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

