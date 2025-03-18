Projeler konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü, 15. Olağan Kongresi’ni 14 Mart Cuma akşamı Lefkoşa İlçe Örgütü binasında gerçekleştirdi. Açıklamaya göre; kongrede Alev Şensoy yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, milletvekilleri Filiz Besim, Sıla Usar, Ürün Solyalı, Sami Özuslu, Kadın MYK üyeleri, Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kongre, demokrasi şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından divan oluşturularak konuşmalara geçildi. CTP Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı Alev Şensoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve Genel Başkan Tufan Erhürman, yaptıkları konuşmalarda kadın mücadelesinin önemine vurgu yaptılar. Örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi ve daha fazla projenin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından organ seçimleri yapıldı. Alev Şensoy’un yeniden başkanlığa seçildiği kongrede, yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ayşen Çetinsoy, Gamze Kiracıoğlu, Naciye Özdoğa, Hülya Akbil, Serap Demirbilek, Ayşe Yükselir Burçel, Bengiz Eroğlu ve Hatice Bürge.

Birlik, mücadele ve dayanışma mesajlarının verildiği kongrede, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

CTP Kadın ve Gençlik örgütünden açıklama

CTP Kadın Örgütü ve CTP Gençlik Örgütü, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs zirvesinin hem bölge hem de ülke açısından “ciddi bir fırsat” sunduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun federal çözüme kavuşmasının, sadece Kıbrıs için değil, tüm bölgenin istikrar, barış ve huzuru için kritik öneme sahip olduğunu savundu; tarafları çözüm yönünde irade koymaya davet etti.

CTP Kadın Örgütü ile CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan ortak açıklamada, Cenevre'de bu akşam başlayacak zirvenin, hem bölge hem de ülke açısından ciddi bir fırsat sunduğu belirtildi ve "Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme kavuşmasının, savaş yorgunu bölgemize olduğu kadar, ülkemize de güven, istikrar ve barış getireceğinin bilinciyle, tarafları çözüm yönünde irade koymaya davet ediyoruz. “ ifadelerine yer verildi.

“Bölünmüşlüğün yarattığı ekonomik, siyasi ve sosyal problemlerin, bugün en çok gençleri ve kadınları etkilediği” belirtilen açıklamada, “Eşit, adil ve kalıcı bir barış için tüm tarafların inisiyatif almaları, bir seçenek değil, Kıbrıs'ı yurt bilen her bir birey için bir gerekliliktir.” denildi.

CTP ve CHP gençlik kolları görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, Lefkoşa’da bir araya geldi.

Açıklamaya göre toplantıda, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere iki örgüt arasındaki temasın güçlendirilmesi ve güncel siyasi konjonktür hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

