İş yükü artıyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlık servislerinde boşalan yönetici ve yükselme yeri kadrolarının yasal çerçevede derhal doldurulması ve hastanelerin yerinden yönetimi için Hastane Yönetim Kurullarının çalıştırılmasını talep etti.

Sendikanın taleplerini yazılı olarak Sağlık Bakanlığı'na ilettiğini açıklayan Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut, kamusal sağlık servislerinde hekimlerin ve tüm diğer sağlık çalışanlarının nasıl, ne şekilde, hangi yetki ve sorumluluklarla ve hangi kadrolar altında çalıştırılacağının Sağlık Bakanlığı teşkilat yasalarında çok açık şekilde düzenlendiğine vurgu yaptı.

Ülkede kamusal sağlık hizmetlerine olan talebin her geçen gün arttığına işaret eden Gürkut, giderek artan iş yükü karşısında hizmetlerin aksatılmadan gerektiği gibi sürdürülebilmesinin, yeterli kadro ve tıbbi imkanların bulundurulması yanında iyi yönetimle de yakından ilgili olduğunu vurguladı.

Gürkut, uzun süredir kamu sağlık servislerinde başhekimlik, klinik şefliği, başhekim yardımcılığı gibi kadroların ya hiç doldurulmadığını ya da olması gerektiği gibi Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan atama yoluyla değil, görevlendirmelerle vekaleten yürütüldüğünü kaydetti. Bu durumun zaman zaman birimlerin yönetimsel zafiyetine neden olup, işlerin aksamasına yol açtığını belirten Gürkut, bakanlık kadrolarında bile zaman zaman boşluklar yaşandığına dikkat çekti.

Sendika taleplerini dört başlık altında sıraladı

Gürkut, kamusal sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönemde sağlık servislerinin yönetim kadroları dahil yasalarda belirtilen kadrolarının gerektiği şekilde ve usulüne uygun şekilde doldurulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu doğrultuda, sendikanın taleplerini şöyle sıraladı:

“YTKD Yasası'nda belirtildiği gibi Hastane Başhekimi kadrolarının doldurulması için derhal münhal açılması ve hızlı bir şekilde usulüne uygun şekilde atamaların yapılması; Klinik Şefliği kadrolarının münhali ile ilgili yürütülmekte olan sürecin ortaya çıkardığı YTKD Yasasında, kadroların aranan nitelikleri ile ilgili yoruma açık ve üyelerimizin hak kayıplarına neden olan maddelerin derhal netleştirilmesi ve düzeltilmesi için gerekli yasa değişikliği çalışmalarının başlatılması; Defalarca konuşulup fikir birliğine varılmış olmasına ve yararı açıkça ortada olmasına rağmen yapılmayan klinik şef muavinliği kadrolarının YTKD Yasasına derhal eklenmesi için gerekli adımların atılması; Hastanelerin yönetiminde yasalarla belirlenmiş yöntemlerin göz ardı edilmeden eksiksiz uygulanması, hastane yönetim kurullarının yasada belirtildiği gibi çalıştırılması için gereğini bilgilerinize getiririz.”

