15 günde yargı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra kendilerini doktor olarak tanıtarak, 75 yaşındaki kadına tedavi uygulayan ve karşılığında 27 bin TL alan Cumali Vermez ve Baran Doğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar cezaevine gönderilirken, 75 yaşındaki kadına verdikleri ilaçların antibiyotik, ağrı kesici ve vitamin olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlıların 4 Mart tarihinde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakin 75 yasındaki S. D.'nin ikametgahına giderek, kendisini muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi. Polis; zanlıların özel bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyip muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı.

Polis; şikâyetin 7 Mart tarihinde yapıldığını, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis memuru; her iki zanlının da suçunu itiraf edecek nitelikte gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Polis zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak; 9 gün ek süre alındığını belirterek, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturma sonucu Cumali Vermez’in ilk yardım, Doğan’ın ise anestezi teknikeri olarak özel bir hastanede çalıştıklarını, 7 Kasım 2024’te ilişkilerinin kesildiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis; ayrıca zanlının 27 bin TL parayı havale olarak aldıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis; zanlıların S.D.’ye verdikleri ilaçlarla ilgili de araştırma yapıldığını; antibiyotik, ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan ve reçete ile alınması gereken ilaçlar olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; emare alınan reçetedeki yazıların zanlıların el yazı örneği ile karşılaştırıldığını, yazının zanlı Vermez’e ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlıların Türkiye vatandaşı olduğunu, KKTC’de turist statüsünde bulunduklarını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu; zanlıların sağlık çalışanları olduğunu, hassas olmaları gerekirken böyle bir suç işlediklerini ifade ederek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

