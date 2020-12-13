Trump, doktor Mehmet Öz'ü, Başkanlık Beslenme Konseyine atayacak

Başarılarıyla ünlü

Trump, doktor Mehmet Öz'ü, Başkanlık Beslenme Konseyine atayacak

   ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu. 

   Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı. 
   Rum basınına göre; listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.
   ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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