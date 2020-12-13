KKTC’de 15, Güney Kıbrıs’ta 324 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 425 test sonucunda 5'i yerel, 15 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, 5 kişinin de taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin deniz yoluyla ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu kaydetti.

Güney’de 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen 11 bin 917 test sonucunda 324 yeni Covid-19 vakası daha tespit edilirken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye’de 222 can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Aralık Cumartesi gününün Corona tablosuna göre son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda aşı mesajı verirken günlük iyileşen hasta sayısında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakanlığın tablosuna göre dün 20 bin 191 hasta iyileşti.

Açıklamaya göre; semptom gösteren 5 bin 203 hastayla birlikte 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809’a çıktı. Can kaybı da 222 artarak 16 bin 199’a yükseldi.

Pilli: Her şey kontrol altında

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bir çalışanın testinin pozitif çıkmasının ardından Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Cenk Soydan, Hastane Başhekimi Adil Özyılkan ve eski Başhekim Bülent Dizdarlı’nın tedbir amaçlı izole edildiklerini belirtti.

Soydan, Özyılkan ve Dizdarlı’nın dışında olan kişilerin de izole edildiğini kaydeden Pilli, temaslıların testlerinin yapıldığını ve sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Vatandaşların hastaneye gitmeleri konusunda endişe edecek bir durum olmadığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Pilli, vatandaşların, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Bakan Pilli, son günlerde yerel vakalarda artış yaşandığını ve bu yönde yeni tedbirlerin alındığını kaydetti.