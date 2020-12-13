Vekillerin yarısından fazlasını tanımıyorlar

Ömer KADİROĞLU

KKTC halkı; Ocak 2018’de yapılan seçimlerden sonra Meclise giren 50 milletvekilinin yarıdan fazlasının adını bilmiyor. Diyalog muhabiri tam 50 vatandaşa “Milletvekillerinin adını biliyor musunuz?” diye sorunca ilginç yanıtlar aldı. Vatandaşların tamamına yakını “yarısının dahi adını bilmiyoruz” dedi.

Halkın beklentilerine yanıt verecek icraat yapmayan, önemli sorunları Meclis kürsüsünden gündeme getirmeyen milletvekillerinden habersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, siyasete olan güvensizliğin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Ne dediler?..

Mustafa Kemal

“Mecliste 50 milletvekili var. Bu vekillerin tümünü de tanımıyorum. Genellikle sağ kanatta olanları tanıyorum. Milletvekilleri halkla iç içe olmadıkları için hepsini tanımıyoruz. Halka güven verecek icraatlar yapmadıklarından dolayı da pek tanınmıyorlar. Öte yandan Mecliste de konuşma yapmamaları da tanınmamalarına neden oluyor. Daha fazla halkla iç içe olmaları ve halkın sorunlarına çözüm için çalışmalar yaparak tanınmaları gerekiyor.”

Mehmet Ali Davulcu

“Mecliste 50 milletvekili var. 50 milletvekilinin tamamını tanımıyoruz. Mecliste kalkıp konuşanları ve sürekli basın aracılığıyla açıklama yapanları tanıyoruz. Bir diğer durum da halkla yeteri kadar iç içe olmamaları nedeniyle tanınmadıklarını düşünüyorum. Tanınmayan milletvekillerinin daha fazla halka karışarak halkla kucaklaşmaları ve kendilerini tanıtmaları gerekiyor.”

Hasan Kanioğlu

“Mecliste 50 milletvekili var ancak çok azını tanıyoruz. Kendi bölgemizden olan milletvekillerini ve daha çok ön planda olan konuşma yapıp basına açıklamalar yapan vekilleri tanıyoruz. Bunlar dışında olanları tanımıyoruz. Halkla iç içe değiller ve bu tanınmıyor oluşları için en büyük etkendir. Daha fazla halkın içine çıkarak halkın sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar yapmalıdırlar ki Meclisteki vekillerin tamamını tanıyalım.”

Nevcihan Acar

“Mecliste 50 milletvekili var ancak hepsini de tanımıyoruz. Tanıdığımız milletvekilleri sadece televizyonlara çıkanlar veya Mecliste konuşanlardır. Vekillerin tümünü de tanımamız için daha çok halkın içerisine karışmaları ve halkın sorunlarını dinleyerek sorunlara çözümler üretmeleri gerekiyor.”

Mustafa Kemal Kahraman

“Mecliste bulunan milletvekili sayısı 50 ancak sadece kendi partimden olanları tanıyorum. Tanımadığımız milletvekillerini de sevmediğimizden değil halkla iç içe olmadıkları için tanımıyoruz. Bildiğimiz milletvekilleri dışında kalanların da daha çok halkla iç içe olmaları ve halkın sorunları ile ilgilenmeleri gerekiyor ki tanınsınlar.”

Ahmet Haksız

“Mecliste 50 milletvekili var ancak hepsini tanımıyoruz. Tanıdıklarımız var ancak çok azını tanıyoruz. Tanımadığımız milletvekilleri bölgelimiz olmadıkları, halkla iç içe olmadıkları ve Meclis kürsüsünde konuşma yapmadıkları için tanımıyoruz. Bir diğer konu da 50 milletvekilinin ülkemiz için çok olduğudur. Bu vekil sayısının azaltılması gerektiğini düşünüyorum.”

Fatoş Güneş

“Meclisteki milletvekili sayısı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Siyasetle ilgilenmediğim için bu konuda bilgi sahibi değilim. Milletvekillerinin hiçbirini tanımamamızın sebebi hem siyasetle ilgilenmemem hem de siyasilerin hakla iç içe olmamasından kaynaklanıyor. Herkes koltuk sevdasında ve halkın nasıl geçinip ne ile savaştığı kimsenin umurunda değildir. Seçimler geldiği zaman kapılar dolaşılır bir oy alabilmek için ancak seçim bittikten sonra hiçbir siyasiyi göremiyoruz.”

Cuma Günal

“Mecliste 50 milletvekili var. Milletvekilleri ortada görülmedikleri ve halkın içinde olmadıkları için hepsini tanımıyoruz. Milletvekilleri koltuğa oturana kadar halkın içinde oturdukları zaman ise sırra kadem basıyorlar. Milletvekilleri halkın sorunları ile ilgilenmiyor bu nedenle de halk tarafından tanınmıyorlar.”

Serap Çomunoğlu

“Mecliste 50 milletvekili vardır. Bu milletvekillerinin sürekli televizyon veya gazetelerde açıklamalar yapanlarını tanıyoruz ancak geriye kalanları tanımıyoruz. Milletvekillerinin halkın içerisine çıkarak daha çok sorun çözücü olmaları gerekiyor ki halk tarafından tanınabilsinler. Bu bağlamda milletvekillerinin daha çok halkla iç içe olmalarını bekliyoruz.”

Niyazi Öğüt

“Mecliste 50 milletvekili var ancak hepsini tanıma gereği duymadığım için tanımıyorum. Siyasetle de çok fazla ilgilenmiyorum. Çok fazla halkın yanında değiller ve halkın yararına çalışmıyorlar. Ha var ha yoklar. Milletvekilleri olmasa da bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Daha fazla halk için çalışmaları ve halkın sorunlarına çözümler üretmelidirler ki halk da onları tanısın.”

Hakkı Oruç

“KKTC Meclisinde 50 milletvekili vardır. Milletvekillerinin tamamını da maalesef tanımıyorum. Bazı milletvekilleri sürekli olarak televizyon ve gazetelerde halkın önündedirler veya Mecliste konuşmacı oluyorlar. Onların dışında olan milletvekillerini aktif olmadıkları için tanımıyoruz. Daha çok halkın yanında ve halkla iç içe olmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Aygün Gökman

“Mecliste 50 milletvekili var ancak hepsini de tanımıyorum. Tanımamamın sebebi siyasetle ilgilenmememdir. İlgilenmeye değmedikleri için siyasetle ilgilenmiyorum. Tanınmıyorlar çünkü halkla yeteri kadar iç içe değiller ve kayda değer bir icraatları yoktur. Biz ne desek diyelim onlar bildiklerini çalıp söylerler.”

Ahmet Ergüven

“Meclisimizde 50 milletvekili var ancak hepsini de tanımıyoruz. Kendi bölgemizden olanları tanıyoruz ancak hepsini tanımamız mümkün değil. Bunun normal olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar da hepsini tanımak zorunda değil.”

Halil Özkoraltay

“Mecliste 50 milletvekili vardır ancak hepsini de tanımıyoruz. Tanıdığımız milletvekilleri de basında yer aldığı, doktor oldukları ve Mecliste konuşma yaptıkları için tanıyoruz. Büyük çoğunluğunu da ne yazık ki tanımıyoruz. Kendilerini ön plana çıkartmadıkları ve halkla iç içe olmadıkları için tanınmadıklarını düşünüyorum ve daha fazla halkla iç içe olmalarını öneririm.”

Kerime Türkkal

“Mecliste 50 milletvekili var ancak hepsini tanımıyoruz. Tanıdığımız milletvekilleri de sadece televizyona veya gazeteye çıkanlardır. Halkın yanında olmadıkları için halk da onları tanımıyor. Halkın sıkıntılarını dinlemedikleri için halk yararına da çalışma yapamıyorlar. Daha fazla halkın yanında olmaları ve halkın sorunlarına çözüm üretmeleri gerekiyor.”

Yusuf Özduran

“Şu an Mecliste 50 milletvekili var. Bu 50 milletvekilinin 50’sini de tanımıyorum. Siyasetle ilgilenmediğim ve halk ile iç içe olmadıkları için hepsini tanımıyorum. Onlar ne kadar halk ile iç içe olurlar halkın sorunlarını dinler ve çözüm üretirlerse halk da onları daha fazla tanıyacaktır.”

Ali Güden

“Mecliste 50 milletvekili var ve genelini tanıyorum. İnsanlar ülkeleri konusunda sorumsuz oldukları için milletvekillerini tanımadığını düşünüyorum. Bu kadar olumsuz durumlar yaşandı, hükümet fiyasko ve hala daha bu toplum ses çıkarmıyor. Böyle bir toplum dünyada yoktur ve insanlar daha duyarlı davranmaları gerekiyor.” Devamı yarın

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 05:41