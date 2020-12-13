Başbakan Ersan Saner ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren dün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.
Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, liman çalışmaları yanında, Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı.
Başbakan Saner, gerek Covid-19 önlemleri gerekse de limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti.
Yerinde incelemede bulundu
Başbakan Saner, Girne Turizm Limanı’nda fiziki ve altyapı sorunlarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi
Başbakan Ersan Saner ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren dün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.
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