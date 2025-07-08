Türkiye yasta 

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi. Şehit olan askerler için memleketlerinde törenler düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin, Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın Türk bayraklarına sarılı naaşları alana götürüldü.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki törenin ardından memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Yeşildemir için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Tamcuhan ve baba Nevzat Yeşildemir'i, Kaymakam Bingöl ve askeri yetkililer teselli etti.

Şehit Yeşildemir, kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası eşliğinde götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

