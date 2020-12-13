Hastaneye kaldırıldı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli’de ikamet eden ve Erbay Hoca olarak tanınan 76 yaşındaki Erbay Raman, önceki gün ikametgâhından ayrılmasından bir gün sonra Gaziveren’de bulundu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; önceki gün saat 15.00 sıralarında aracı ile evinden ayrılan Raman’ın, uzun süre geri dönmemesi üzerine paniğe kapılan ailesi, durumu polise bildirdi. Raman ve aracının resmini sosyal medyada paylaşan yakınları, vatandaşlardan yardım istedi.

Eşi panikle bekledi

Diyalog muhabirine konuşan Raman’ın eşi Şaziye Raman, eşinin 3 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini, ameliyat sonrası şeker hastalığı ve unutkanlık şikayetlerinin başladığını anlattı. Eşinin önceki gün habersizce evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını ifade eden Raman, büyük endişe yaşadıklarını söyledi. Eşinin bulunması için başta polis olmak üzere sosyal medya üzerinden yardım istediklerini dile getiren Raman, “Eşimi veya arabasını gören en yakın polis karakoluna veya bize bildirsin” şeklinde konuştu.

Mutlu haber akşam saatlerinde geldi

Ailesinin endişeli bekleyişinin ardından Erbay Raman, uzun süren aramaların sonucunda, dün akşam saatlerinde, aracı ile Lefke’ye bağlı Gaziveren’de bulundu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Raman, sağlık kontrolü yapılmak amacı ile ambulans ile Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı.