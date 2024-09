‘Bu utancı sonlandırın’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dün ABD'nin New York kentinde toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumunda yaptığı konuşmada "Gazze soykırımının önüne geçmek için ne bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Filistin’in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten mutluluk duyuyorum. Filistin’i tanımayan devletleri de bir an önce tanımaya davet ediyorum.

Ekranda seyredilen krizleri anbean yaşıyoruz.

Gerilimin tam kalbinde yer alan bir ülke lideri olarak sesleniyorum.

BM, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği uluslararası barışı korumak için kuruldu.

BM işlevsiz ve hantal bir yapıya dönüşüyor. 'Dünya beşten büyüktür' şiarının temsil ettiği değerlere daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Bunun en önemli örneği Gazze’de yaşanıyor. 41 bin insan acımasız şekilde hayattan koparıldı.

Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi, 3 kiliseyi, onlarca hastaneyi vurdular. BM kürsüsünden tüm dünyaya utanmadan meydan okudular.

İsrail’in temerküz kampına çevirdiği hapishanelerden sızan görüntüler nasıl bir zulüm yaptığını gösteriyor. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir.

Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek için ne bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?”

"Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu da durdurulmalıdır"

“Nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu da insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Acil ateşkes sağlanmalı, rehine takası gerçekleşmelidir. İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmalıdır.

İsrail'in saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındayız.

İsrail halkına herhangi bir düşmanlığımız yoktur. Müslümanlığın hedef alınmasına nasıl karşıysak antisemitizme de karşıyız.

Biz doğruları haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da bunu sürdüreceğiz.