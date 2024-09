Kurumlar vergisinde 2023’ ün lideri

Suna ERDEN

2023 yılına ait vergi listesi dün Resmi Gazetede yayınlandı. Kurumlar vergisi listesinde 413 milyon 782 bin lira ile 2. sırada yer alan Merit Kıbrıs Turizm, yan kuruluşları olan Net Holding A.Ş. 83 milyon 940 bin, Elit Development and Management Ltd’nin ödediği 18 milyon 573 bin lira ilave edilince 516 milyon 295 lira ile ada çapında ilk sıraya yerleşti.



Merit Grubunu 499 milyon 782 bin lira ile İş Bankası izliyor. Kurumlar vergisinde 3’üncü sırayı ise 288 milyon 611 lira ile Türkiye Halk Bankası alıyor.

Şahıslar vergisinde ilk sırayı 36 milyon 149 bin lira ile yine Tahir Topal aldı. Topal’ı 7 milyon 96 bin lira ile Gaye Boyacı Menteş izledi. Üçüncü sırayı ise 4 milyon 604 bin lira ile Turgay Ersalıcı aldı.



İşte liste

Kurumlar vergisinde ilk 20

1. Türkiye İş Bankası 499,045,720.82

2. Merit Kıbrıs Turizm Limited 413,782,784.13

3. Türkiye Halk Bankası 288,611,891.62

4. Kıbrıs İktisat Bankası 192,328,717.13

5. Adem A.Kaner ve Kardeşi (DFS) LTD. 164,450,330.35

6. AKSA Enerji Üretim A.Ş. 154,915,072.54

7. Creditwest Bank Ltd. 154,013,049.30

8. T.C. Ziraat Bankası 145,965,076.01

9. Türkiye Garanti Bankası 136,240,209.66

10. Asbank 126,990,462.08

11. Kıbrıs Kapital Bank LTD. 104,999,671.50

12. Yakın Doğu Bank LTD. 101,942,932.56

13. Boğaz Endüstri Ve Madencilik LTD. 101,544,059.47

14. Kantara Palace LTD. 95,651,027.70

15. Arkın Investments LTD. 94,453,971.64

16. Arkın Hospitality Limited 91,016,657.53

17. Nıcosıa Bettıng LTD. 85,023,511.07

18. Net Holding Anonim Şirketi 83,940,684.23

19. Paramaribo Turizm LTD. 72,853,539.68

20. K.T.Koop.Merkez Bankası LTD. 70,170,099.55

Şahsalar vergisinde ilk 10



1. Tahir Topal 36,149,685.84

2. Gaye Boyacı Menteş 7,096,884.01

3. Burak Başel 6,473,179.06

4. Turgay Ersalıcı 4,604,470.80

5. Mustafa Hacıali 4,080,000.00

6. Taylan Selçuk Zorluer 3,920,900.92

7. Önder Sanver 3,729,027.82

8. Hasan Can Pehlivanoğulları 3,667,047.68

9. Ahmet Sanver 3,468,949.62

10. Işın Cemil 3,298,695.32

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 09:59