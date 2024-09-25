‘Ruh Sağlığı Yasamız yok’

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, sağlık alanında Meclis’e gönderilen mevzuat çalışmalarına özellikle hassasiyet gösterildiğini ancak belirli alanlarda hala ilerleme sağlanamadığını, ülkenin Ruh Sağlığı Yasası olmadığını söyledi.

Temel sağlıkla, halk sağlığıyla, hasta hakları ve ruh sağlığıyla ilgili mevzuatların, yasaların Meclis’e gelmesinin bu kadar zor olmaması gerektiğini ifade eden Özdenefe, “Bunu siyasi eleştiri için söylemiyorum ama sivil toplumun gücü büyük. Gerekli baskılar yapılmadığı takdirde bu yasaların Meclise gelişini hızlandırmak pek de mümkün olmuyor, pratik bize bunu gösteriyor” dedi.

Mevzuat eksikliklerinin de giderilmesi gerektiğini ancak bunun da yeterli olmadığını kaydeden Özdenefe, “Denetimin yapılmaması, eksik yapılması veyahut gerektiğince etkin yapılmaması sıkıntılara yol açıyor ” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “7’nci Sağlık Hukuku Sempozyumu’nda konuşan Özdenefe, KKTC’de sağlık alanında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ve taşıyıcı annelik konusunun sempozyumda ele alınacak olmasını önemli bulduğunu vurguladı.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hukuki açıdan korundukları çağdaş çerçevenin çizilmesi gerektiğini, bunun hem hekimlerin mesleğini huzurlu şekilde icra edebilmesi, hem de hastaların haklarının korunması için önemli olduğunu kaydeden Özdenefe, bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtti.

İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli ile ilgili mevzuatın 2014’te Meclis’ten geçirildiğini ancak ilgili düzenleme ve tüzüklerin aynı hızda geçmemesinin uygulamada sıkıntılar doğurduğunu belirten Özdenefe, “Taşıyıcı annelikle ilgili gündemde birçok hukuk davası var. Bu evrensel bir konu değil, farklı ülkelerin farklı mevzuatları var ama bizim ülkemizdeki mevzuat, tüzükler yerine oturmadığı için sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Bu tür sempozyumlarda yapılan çalışmaların ve raporların yasa koyucular için de önemli olduğunu kaydeden Fazilet Özdenefe, meclisin alabileceği teknik ve hukuki desteğin sınırlı olduğunu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin özellikle son dönemde Meclis’teki yasa çalışmalarına ciddi katkı sağladığını belirterek, teşekkür de etti.

Sempozyum bugün sona erecek

“7’nci Sağlık Hukuku Sempozyumu" Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nde başladı.

Bugün sona erecek sürecek Sempozyumun açılışında; Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp; Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant söz aldı.

"Estetik tıp hukuku, organ ve doku naklinde hukukî ve cezaî sorunlar, gıda hukuku ve etiği, Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre sağlık ve hukuk, KKTC’de sağlık alanında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler, sağlık turizmi hukuku" başlıklı oturumların yapılacağı sempozyum dün açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyuma, sağlık ve hukuk alanından temsilcilerin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Filiz Besim de katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant'ın konuşma yaptığı açılışta ilk sözü sempozyumun Onursal Başkanı, Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp aldı.

Sarp: 7 sempozyum düzenledik

Prof. Nilgün Sarp, 2009’dan bu yana 7 sempozyum düzenlediklerine işaret ederek, bu yıl ilk kez 3 sivil toplum örgütünün iş birliğinde bir araya geldiklerini kaydetti.

Tıp hukukunun sağlığın gelişen ve önemli bir dalı olduğunu söyleyen Sarp, sempozyumdan sonra bildirilerin kitap haline getirileceğini ifade ederek, diğer sempozyum kitaplarının sağlık ve hukuk alanındaki üniversitelerde yardımcı ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sempozyumun her yıl daha geniş bir katılım ve katkıyla büyüdüğünü söyleyerek, “Sempozyum, sağlık hukuku alanındaki zorlukları ele almak, çözüm yolları üretmek ve iş birliğimizi güçlendirmek için önemli bir imkan sunuyor” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, sağlık hukukunun önemine vurgu yapmak ve bu alandaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Özant, “Bu buluşma, sağlık hukukunun karmaşık yapısını, güncel sorunlarını ve gelecekteki olasılıklarını tartışmak adına büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

