Denetimler sürecek

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 485 araç kontrol edildi.

Kontrollerde 30 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre; denetimlerde 374 kişi çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerden 106'sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9'u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2'si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50'si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14'ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19'u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 8'i muayenesiz araç kullanmak, 5'i koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak ve 159'u da diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Lefkoşa-Güzelyurt Ana Yolu’nda önceki gün meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

39 yaşındaki Sefer Topuz (E-39) 87 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MJ 991 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Kerem Rezzakioğlu (E-27) yönetimindeki UK 280 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden MJ 991 plakalı araç sürücüsü, yolun solundan çıkarak elektrik direğine de çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan MJ 991 plakalı araç sürücüsü Sefer Topuz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 09:55