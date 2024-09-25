Evdeki hesap çarşıya uymadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir kuaför dükkanında, müşterilerden aldığı 8 bin 200 TL parayı, kasa yerine cebine koyan Oğuzcan Sürer isimli çalışan, şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlanarak, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, zanlının, 8-9 Eylül tarihleri arasında, müstahdemi olduğu kuaför dükkanında, bir müşteriden aldığı paranın bin TL’sini sirkat ettiğini açıkladı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, zanlının Mayıs ile Eylül ayları arasında, 5 müşteriden aldığı 8 bin 200 TL parayı da sirkat ettiğinin belirlendiğini açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 350’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

