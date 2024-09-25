KKTC’yi tanıyın

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs’ta federasyon sürecinin artık bittiğinin altını çizdi. Erdoğan, uluslararası topluma KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır” dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin anahtar rolünün yadsınamayacağını belirterek, "Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve batısında, ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye’nin, Ada’nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti. O günden bugüne kadar Ada’da barış ve sükûnet hakim oldu. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi" dedi.

"Tecrit artık son bulmalıdır"

"Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum."



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 09:54