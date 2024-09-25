Savaşın dozu arttı

Lübnan'a yönelik saldırıların ikinci gününde güney bölgeleri ve başkent Beyrut bir kez daha İsrail'in hedefi oldu.

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğü açıklandı.

Kubeysi'nin, örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'a önceki gün başlattığı hava saldırılarına devam ediyor.

Geniş çaplı bombardımanlar sonucu önceki gün Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 569 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'a yeni bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu bildirdi.

Ordu radyosu, uçakların bin 500 hedefe yaklaşık 2 bin roket mermisi attığını açıkladı.

Hizbullah ise saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kentini vurdu.

İsrail ordu radyosu, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin bir depoda yangına yol açtığını, altı itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

75 roket atıldı

İsrail ordusu, erken saatlerden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 75 roket atıldığını açıkladı.

Açıklamada ülkenin kuzeyinde çok sayıda yangının çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi.

Roketlerin sabah boyunca, en büyüğü 50 roket içeren ve Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan beş yaylım ateşi halinde geldiği aktarıldı.

Ordu, roketlerin fırlatıldığı rampaların vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "rahat bırakılmaması gerektiğini" ve saldırıların hızlandırılacağını söyledi.

Halevi, “Durum tüm alanlarda sürekli ve yoğun bir eylem gerektiriyor” dedi.

Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.

Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.

Siviller göçe devam ediyor

İsrail saldırılarının ikinci gününde Lübnan'daki siviller göçe devam etti.

Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlılar, büyük bir göç dalgasıyla, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı.

Beyrut uçuşları iptal edildi

Bölgesel tansiyon artarken Refik Hariri Uluslararası Havayolu verilerine göre Beyrut’a gidecek ve Beyrut’tan düzenlenecek 30’dan fazla uçuş iptal edildi.

Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşları da iptallere dahil.

Beyaz Saray ise Lübnan'daki Amerikalıların, uçuşlar hala mevcutken ülkeyi terk etmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.



