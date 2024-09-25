Ayakta alkışlandı

Türkiye Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan” oyunu önceki akşam Tatlısu’da sahnelendi.

Oyun, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ta deniz üssü inşa etme kararına sanatla cevap verme amacıyla Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kararıyla sahneye kondu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, oyunu, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de izledi.

Oyunda, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı birçok sahnenin ayakta alkışlandığı belirtilen açıklamada, oyunun müziği “Özgürsün sakın korkma” repliği ile İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan tekrarlandığı ifade edildi.

Oyunun sonunda Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer’e teşekkür plaketi sundu.

Yüzyıllık Destan, Girne’de sahnelenecek

Öte yandan ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında Ankara Devlet Tiyatroları’nın sahneye koyduğu Yüzyıllık Destan "Ateş" oyunu, bugün saat 21.00’de Girne Amfitiyatro’da sahnelenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Barış Erdenk’in yaptığı oyunun biletleri, www.girnebelediyesi.com adresinden, tüm Telsim shoplar ve Girne Belediyesi yeni hizmet binası ile oyun günü kapıdan temin edilebilecek.

Oyuncu kadrosu şöyle "Emre Başer, Cevat Duman, Muzaffer Saygı, Akın Berk Sağıroğlu, Barbaros Efe Türkay, Murat Kesim, Aykut Züngür, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Onur Kayabaşı, Cem Bardakçı, Betül Tirben, Orida Yıldıran, Gül Öz, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya. Koro: Betül Tirben, Neyra Kayabaşı, Orida Yıldıran, Yeşimgül Seçgin, Gül Öz, Aykut Züngür, Barbaros Efe Türkay, Cem Bardakçı, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Demet Kızılay, Baran Deniz Küçük. Soprano:

Ceren Ertem. Askerler: Emre Olanca, Oğuzhan Göksel.”

