Yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve İran'daki kritik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Erdoğan, son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açıldığını belirterek "Kim bunu dina-mitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imalat sanayi işletmelerine yönelik yeni finansman desteklerini de duyurdu.

Kabine; ABD-İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıklarını gö-rüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin “Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açıl-mıştır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayacak iki günlük bir ziyarette bulunacaklarını açıkladı ve ziya-rette Gazze'deki sürecin ve İran'daki gelişmelerin de ele alınacağını belirtti.

Gelişmeleri takip ediyoruz

Erdoğan şunları söyledi:

"Göreve gelirken ülkemizi her alanda kalkındıracağımızı, yurdumuzu daha emniyetli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha bayındır hâle getireceğimizi, Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah’a hamdolsun, milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Aşkla koşuyor, aşk ile koşan yorulmaz diyoruz.

Son Kabine toplantısından sonra dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip eder-ken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark et-meksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı komşu görmek istiyoruz. Bütün müca-delemiz önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir. Suriye'nin kuzeyinde kan dökülmeden tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye hükümetiyle SDG denilen yapı arasında varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son an-laşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz bu yeni sayfanın çatışma ile değil huzur, barış, kalkınma ve refahla durdurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır.”

