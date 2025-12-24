Çalışmalar sürüyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Metehan Geçidi’nde yürütülen AB destekli inşaat çalışmalarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, geçidin farklı noktalarında dolgu ve sıkıştırma işlemleri devam ediyor. Ayrıca yeni bordür taşlarının yerleştirilmesi çalışmaları sürerken, asfalt kesim çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Çalışmalar, yıl sonu tatil dönemi nedeniyle 24 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında geçici olarak durduru-lacak.

Bu tarihten sonra çalışmalar yeniden başlayacak ve projenin planlanan süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje tamamlandığında, Lefkoşa’nın en yoğun geçiş noktalarından biri olan Metehan Geçidi’nde trafik akışı önemli ölçüde iyileşecek.

Yaya güvenliği artırılacak, tıkanıklık ve bekleme süreleri azaltılacak. Böylece hem sürücüler hem de yayalar için geçişler daha sorunsuz ve verimli hale gelecek.

UNDP, çalışmalarda sağlanan ilerlemenin, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirecek ve günlük ulaşımı daha güvenli hâle getirecek bir adım olduğunu vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025, 09:58