Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Soruşturmada dün otel mimarı Ali B. serbest bırakılırken, gözaltındaki Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. Bu arada Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül, savcılıktaki ifadesinde otel çalışanlarını suçladı, denetim firması ve kamu kurumlarının yangın konusunda eksiklik bulmadığını ileri sürdü.

Soruşturma genişleyerek sürüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma genişleyerek sürüyor. Tutuklananların sayısı 18'e çıktı.

Aynı ihmallerin Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki 11 kişi gözaltına alındı.

Aralarında o otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve emekli mimar Ali B.'nin (72) de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. tutuklama talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

Otelin mimarı Ali B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül, çalışanları suçladı

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül, savcılıktaki ifadesinde otel çalışanlarını suçladı, denetim firması ve kamu kurumlarının yangın konusunda eksiklik bulmadığını ileri sürdü. Aşçıdan elektrikçiye kadar herkesi suçlayan Ergül, denetim şirketiyle çalıştıklarını belirterek, "Yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Bize bir şey söylenmedi" dedi. Ergül, "2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık." diye konuştu. Savcılık ifade tutanağına Ergül’ün sunduğu belgeleri inceledikten sonra “Geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesinin Grand Kartal Otel’in denetlendiğine ilişkin düzenlendiği görülmüştür” notunu düştü.

Mutfaktaki elektrikli eşyaların tamamen aşçıbaşına sorumluluğunda olduğunu ileri süren Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül savcılıkta verdiği ifadede, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır" dedi.

Mutfak personellerinin gerekli eğitimi alıp almadıklarının sorulması üzerine Ergül, "Grand Otel'in mutfağında 4 kişi görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da tamamen orada çalışan o 4 kişiye aittir." suçlamasında bulundu. Ergül, otelde elektrikçi olarak görev yapan elektrikçiyi de suçladı. Alarmın çalmamasının elektrikçinin hatası olduğunu ileri süren Ergül, "Ben elektrikçiye yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmiştim. Otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır." dedi.

Ergül, güvenlikçilerinin de ihmali olduğunu öne sürdü. Ergül, "Bir taşeron firma ile 5-6 yıl önce denetim için anlaştık. Şirket daha çok güvenlik, bekçilik denetimi yapmaktaydı.24 saat otelin içinde gezerlerdi. İlgili birimlere haber verirlerdi. Yangın olduğunda ikaza basmalıydılar" dedi.