Bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı

Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye yetkili makamlardan izinsiz 12 av tüfeği fişeği ithal edip tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı. Diğer yandan 50 canlı mermi ile Ercan’dan çıkış yapmak isteyen şahsa da polis geçit vermedi.