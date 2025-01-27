Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye yetkili makamlardan izinsiz 12 av tüfeği fişeği ithal edip tasarrufunda bulunduran 70 yaşındaki İ.A. tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün saat 09.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diğer yandan ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, olay dün saat 11.30 sıralarında Z.A yurt dışına çıkmak amacıyla Ercan Havalimanı’nda bulunduğu sırada yaşandı.
Soruşturma devam ediyor.