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Bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı

Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye yetkili makamlardan izinsiz 12 av tüfeği  fişeği ithal edip tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı. Diğer yandan 50 canlı mermi ile Ercan’dan çıkış yapmak isteyen şahsa da polis geçit vermedi.

Bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı
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Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye yetkili makamlardan izinsiz 12 av tüfeği  fişeği ithal edip tasarrufunda bulunduran 70 yaşındaki İ.A. tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün  saat 09.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer yandan ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, olay dün saat 11.30 sıralarında Z.A yurt dışına çıkmak amacıyla  Ercan Havalimanı’nda bulunduğu sırada yaşandı.

Soruşturma devam ediyor. 

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