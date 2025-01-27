Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

İthal araçlarla ilgili olarak kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, devlet tarafından el konulan 61 aracın kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

“Devlet burada suç işler duruma düşüyor. Bu yanlış uygulamaya bir an önce son verilmeli” diyen Erhürman, şöyle devam etti

“Çalıntı bir araç var. Mahkemeye bildirildi. Mahkemedeki aşama henüz tamamlanmadı. İthalatçının bunu bilerek yapıp yapmadığı, suçlu olup olmadığı tespit edilmedi. Devletin bu araçların Resmi Hizmet Araç olarak kullanmasına yetki veren bir mevzuat yok. Ve İngiliz yetkililer tarafından çalıntı olduğu resmi olarak bildirilmiş olmasına rağmen bu araçlar kullanıyor… ”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “devletin itibarı” açıklamasına eleştiren Tufan Erhürman, “Başka memleketin ‘hırsızlıktır’ dediği malı kullanmak itibarsızlıktır” diye konuştu.

-Berova

Yeniden söz alan ve Erhürman’ı yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne verilen 27 aracın gerçek sahiplerine bildirim yapıldığını, iade talep edilmeyeceği için bu araçlarla ilgili işlem başlatıldığını söyledi.

Berova, İncirli’nin 61 araçla ilgili konuşmasına hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, bu araçlar konusunda hangi maddelerden hareket edildiğiyle ilgili yasal bilgiyi gelecek hafta paylaşabileceğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Ehürman yeniden söz alarak, Berova’yı eleştirdi, bu konunun günlerdir kamuoyunun gündeminde olduğunu ifade ederek, “Hukuksuzluğun dibine vurmuş durumdasınız” dedi.

-2 Sayıştay raporu okundu

Konuşmaların ardından Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, "Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu" ile "Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 tarihleri arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu"nu okudu.

-Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Daha sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylandı. Genel Kurul’daki açık oylamada yasa tasarısı için 33 kabul oyu kullanıldı.

Tasarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından güncel konuşmalara geçildi.