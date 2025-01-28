Mesleğe ilk adım atıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 11.00’de düzenlenen yemin töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını attı.

DAÜ açıklamasına göre törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen ile Yrd. Doç. Dr. Emine Dilek Özyılmaz, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve müzik dinletisinin ardından 2024 - 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Pharm-D program birincisi Etini Etido Useh ve M-Pharm program birincisi Sahar Waked tarafından gerçekleştirilen konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından program birincilerine DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından hediyeleri takdim edildi.

