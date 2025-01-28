Yarıyıl tatili başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 23 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 62 bin öğrenci, 31 Ocak Cuma günü karnelerini alacak.

1 Şubat'ta başlayacak yarıyıl tatili 16 Şubat'ta tamamlanacak. Öğrenci ve öğretmenler, 17 Şubat Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 128 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda yaklaşık 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor.

Ayrıca, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 450 öğrenci eğitim alırken, KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda 6 bin 300 öğretmen görev yapıyor.

Eğitim öğretim takvimi

1 Şubat Cumartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 16 Ocak Pazar günü tamamlanacak. İkinci dönem, 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran'da sona erecek.

Kolej Giriş Sınavının ikinci basamağı (KGS-2) 14 Haziran Cumartesi, Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 17 - 20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi günü, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 25 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 18 - 23 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve meslek liselerinin 9. sınıflarına yerleşenler 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Sömestr tatilinde müze ve ören yerleri ücretsiz

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3-14 Şubat sömestr tatili boyunca ülke genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ailelerin ücretsiz ziyaretine açılacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu, “Turizm ve kültürün toplumun her kesimine ulaşmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin tatil dönemlerini hem keyifli hem de kültürel açıdan zenginleştirici bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, sömestr tatili boyunca Eski Eserler ve Müzeler Dairemize bağlı müze ve ören yerlerimizi ücretsiz hale getirerek, ailelerimize kültürel deneyim sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Liste açıklandı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin ilçeler bazında ziyaret edilebilecek yerler listesi şöyle :

Lefkoşa: Taş Eserler Müzesi, Barbarlık Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Lüzinyan Evi, Saçaklı Ev

Girne: Girne Kalesi ve Müzeleri, Bellapais Manastırı, St. Hillarion Kalesi, Barış ve Özgürlük Müzesi, Antiphonitis Manastırı, Taşkent Şehitliği ve Müzesi

Gazimağusa – İskele: St Barnabas Müzesi, Salamis Harabeleri, Otello Kalesi, Kral Mezarları ve Müzesi, Enkomi Harabeleri, Kantara Kalesi, İskele Arkeoloji Müzesi, Namık Kemal Müzesi, Akkule, Ay. Trias Bazilikası

Güzelyurt – Lefke: Güzelyurt Müzesi, St. Mamas ikon Müzesi, Soli Harabeleri, Vuni Sarayı, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi…

