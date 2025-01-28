Denetim raporu iptal ettirildi

Tatile giden 78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yetkililerinin, yangın sistemleri masraflı olduğu için yaptırmadığı itiraf edildi .

İtirafı yapan Muhasebeci Kadir Özdemir, otelin Genel Müdürü Emir Aras'a eksiklik raporunu bildirdiğini, Aras'ın da, "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" talimatını verdiği anlattı.

Özdemir'in aktardığı denetim 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı. Bu denetimde otelde 8 ana kalemde ciddi eksiklik bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi istendi. Otel yönetimi bu raporun ardından konuyu kendi aralarında ele aldı. Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim." dedi.

Özdemir, bu durumu bildirmesinin ardından yaşanan trafiği de şöyle aktardı:

"Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi.

Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim." Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024 tarihinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesine rağmen, otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bu durumu iletmediği soruşturma konusu.



Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025, 09:52