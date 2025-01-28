Filistinliler evlerine  dönmeye başladı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan kriz çözüldü.

Hamas, İsrailli rehine Yehud ve bir asker rehinenin daha cumaya kadar bırakılacağını duyurdu.

Hamas, anlaşmanın ilk aşamasında bırakılacak rehinelerin listesini de İsrail'e iletti.

Krizin çözülmesiyle birlikte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Gazze Şeridi'nin kuzeye geçiş noktasında sıkışıp kalan binlerce Filistinlinin yerel saatle 07.00'den itibaren geçişine izin verileceği belirtildi. Saatin 07.00 olmasıyla beraber, binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine doğru yürümeye başladı. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi çözüldü.

Hamas, Katar aracılığıyla İsrailli rehine Arbel Yehud ve asker Agam Berger ile bir rehinenin cumaya kadar bırakılacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bu bilgiyi doğruladı.

Hafta sonu yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verilmemişti.

Siviller, kuzeye geçiş noktasındaki Selahaddin Caddesi'nde sıkışıp kaldı.

Netanyahu, Yehud'un bırakılmasına yönelik anlaşma sağlanınca sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişine izin verileceğini duyurmuştu.

Rehine krizinin çözülmesiyle birlikte İsrail ordusu, sivillerin yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

Dün sabah yerel saatle 07.00'de Filistinlilerin kuzeye yolculuğu başladı.

Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.

Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

Hamas rehine listesini Tel Aviv'e teslim etti

Katar'dan gelen açıklamaya göre Hamas, ateşkes ve rehine anlaşmasının ilk aşamasında bırakılacak rehinelerin listesinin Tel Aviv'e iletti.



Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025, 09:53