Zihniyet değişmedi

EOKA lideri Yorgos Grivas Digenis’in, Limasol’da “Ayios Nikolaos” kilisesindeki törenle anıldığını, törene hükümet, DİSİ ve ELAM’dan katılım olmasına AKEL’in tepki gösterdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre Grivas’ın anma töreninde Hükümeti, Göçmenlik Müsteşarı Nikolas Yoannidis temsil ederken, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu da yer aldı.

Söz konusu kilisede, Rum polisinin yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen ayinin ardından Grivas’ın mezarına gidilerek çelenk konulduğunu belirten gazete, AKEL’den dün yapılan açıklamada ise özellikle Meclis Başkanı sıfatı da bulunan Dimitriu’ya tepki gösterildiğini aktardı.

AKEL’in açıklamasında, “sağ ve aşırı sağın her yıl olduğu gibi bu yıl da EOKA B lideri Grivas’ı anmalarının darbe direnişçilerine, kayıplara, göçmenlere ve 1974’te hayatını kaybedenlere hakaret anlamına geldiği” ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, özellikle Annita Dimitriu’nun meclis başkanı statüsü sebebiyle, Rum Meclisi’nin 2022 yılında tüm devlet organlarından, EOKA B’nin anılması etkinliklerine katılmalarını talep ettiği kararına saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Gazete, DİSİ’nin ise bir açıklama yaparak AKEL’e yanıt verdiğini ve “Grivas’ın imzasını taşıyan darbe ve işgal suçlarını ‘büyük karmaşa’ şeklinde nitelendirdiğini” belirtirken, AKEL’in DİSİ’ye verdiği yanıtta ise “Grivas ve EOKA B’yi ne kadar temize çıkarmaya çalışsalar da Kıbrıs halkının ihanetin ne demek olduğunu, kanıyla ödediği için bildiği” vurgusunda bulunulduğunu aktardı.

