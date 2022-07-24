Ciddi bir kriz var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) dördüncü fabrikası "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne acıdır ki ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu şahane ülke artık ehil eller tarafından yönetilmiyor. Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz" dedi.

Döviz kurları ve enflasyondaki artışa paralel artan maliyetler nedeniyle her geçen gün ekmek fiyatları artarken İBB, halka sağlıklı ve ucuz ekmek yetiştirmek için yeni bir fabrikanın daha yapımını tamamladı.

İHE bünyesinde faaliyet gösterecek, "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nın açılışı, Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, eski İBB başkanlarından Nurettin Sözen ve fabrikaya adı verilen eski belediye başkanlarından Ahmet İsvan’ın ailesi katıldı.

"Bugün, kendi alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızın açılış töreni için bir aradayız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yatırımcı bir belediyeyiz”

Dün İstanbul’un eşsiz hazinelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı Müzemizi, tarihin en kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından yenileyerek halkımızın ziyaretine tekrar açmanın mutluluğunu yaşamıştık. Akşam saatlerinde düzenlediğimiz o açılışta, dün itibariyle başlattığımız '150 günde 150 Proje' adlı açılışlar, temel atmalar maratonumuzdan da bahsetmiştim. Bahsettiğim projeler maratonunun ikinci günündeyiz. Biz hem demokrat hem sosyal adaletçi ve hem de yatırımcı bir belediyeyiz.

Bütçemizin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdık

Bizim kamusal makamlara gelişimizin en temel amacı hizmet üretmek, yatırım üstüne yatırım yapmaktır. İlk günden beri 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyor, ortak aklı harekete geçiriyor ve hizmet veriyoruz. Bu aziz milletin tek kuruşunu asla israf etmeden, yıllarca ihmal edilmiş sorunların çözümüne odaklanıyor, bu şehirde ihanete son verecek kalıcı adımlar atıyoruz. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin yüzde 42’sini yatırımlara ayırdık. Bir başka ifadeyle, 2021 yatırım bütçemizi bu yıl tam olarak ikiye katladık. Bütçemizin aslan payını çeyrek yüzyıldır ihmal edilmiş raylı sistemler alıyor. O yüzden 2022 yılı bütçemizi bir yatırım bütçesi olarak tanımlıyoruz.

