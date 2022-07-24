Ortak hedef Maraş

Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak olan 3 adayın Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşleri kısaca medyada yer aldı.

AKEL’in adayı, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, “Kıbrıs sorununun temel taşı” diye nitelediği Maraş’ı “kurtarmak” için BM’ye “perspektifin korunması için ara bölgenin genişletilmesinde ısrar etmeyi” önerdi.

RİK’in bir yayınına katılan Mavroyannis, başkan seçilmesi halinde masaya, ara bölgenin genişletilmesi önerisini koyacağını belirterek “Kıbrıs Rum tarafı bu öneride ısrar etmeli” dedi.

Aynı programda konuşan DİSİ’nin başkanı ve Rum yönetimi başkan adayı Averof Neofitu “Bir 50 yıl daha bekleyemeyiz” diyerek, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanması için çalışacağını söyledi.

DİKO ve EDEK tarafından desteklenen eski Rum Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Nikos Hristodulidis, “Maraş gibi maytaplar hakkında konuşmak istemediğini" söyledi. Hristodulidis, “isteksiz olmasına rağmen AB’ye, Türkiye’ye yaptırım uygulatma çabalarının devamından yana olduğunu” kaydetti.