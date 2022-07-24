Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın gözde mekanlarından tarihi Büyükhan, turistler kadar yerli halkında ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Sıcak yaz günlerinde Büyükhan’da soluklanan vatandaşlar hem dostlarıyla sohbet ediyor hem de limonatalarını ve kahvelerini yudumluyor… Lefkoşa’nın tanınmış simalarının da durak noktalarından olan Büyükhan’da, ülke gündemindeki sorunların masaya yatırıldığı sohbetler kimi zaman saatlerce sürüyor. Büyükhan’ın müdavimlerinden gazeteci Süleyman Ergüçlü de tarihi yapıda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor… Büyükhan’da buluşan dostlar, ‘Kahve bahane sohbet şahane’ diyerek duygularını ifade ediyor…

