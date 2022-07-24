Eylemler başlıyor

Kamuda örgütlü 13 sendika, “kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından ve 13. Maaştan yüzde 20 kesinti” yapma kararı geri çekilmezse, dava açıp, iş bırakma eylemi ve şiddetini artırarak benzeri eylemler düzenleme kararı aldığını açıkladı.

KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DEV-İŞ ve TÜRK-SEN adına ortak açıklamayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptı.

Bengihan, UBP'ye eleşrtirilerde bulunduğu açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin, göreve geldiği ilk günden bu yana kurduğu sömürü ve yandaş kayırma düzeni nedeniyle meşruluğunu yitirdiğini savundu Başbakanlığın önceki gün Yasa Gücünde Kararname çıkartmak suretiyle net maaşı 15 bin TL'nin üzerinde olan kamu çalışanı ve emeklilerden maaş, ücret ve 13. maaşlarından, nereye kullanılacağı da belli olmayan bir yüzde 20'lik bir kesinti yapılacağını açıkladığına işaret eden Bengihan, “Alınmaya çalışılan bu karar, faşizan ve anti-demokratik bir anlayışın ürünüdür. Ancak herkesin hatırlayacağı üzere; UBP hükümete talip olduğunda, Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğini keseceğini, çalışanların emeğini sömüreceğini ve oluşacak HP'yi çalışanın müsaadesini almadan keseceğini söyleyerek değil, ‘İktidar bizim işimiz’ ve ‘Geleceğe Yürüyoruz’ diyerek oy istemişti. Halkın büyük kesimi de bu vaatlere güvenip oy vererek UBP'yi hükümete taşımıştı” dedi.

“Zamları engelleyici hiçbir tedbir almadılar…”

Bengihan UBP’nin, hükümete gelmeden önce verdiği vaatlerle, hükümete geldikten sonra yapmaya çalıştığı anti demokratik-faşizan uygulamalar nedeniyle meşruluğunu yitirdiğini savundu.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 110, ayrıca 6 aylık enflasyonun ise yüzde 56.76 çıktığına ve hayatın bu oranda pahalanmasının yanında yapılan zam yağmurlarının da ülkedeki sabit, dar ve asgari ücretli kesimin yoksullaşmasına neden olan bir süreç yarattığına dikkat çeken Bengihan, süreç boyunca hükümetin zamları engelleyici yönde hiçbir tedbir almadığını, aksine yüzde 300 kâr marjıyla satış yapan tüccarlara da denetim yapmayarak ve ceza kesmeyerek, hayatı bir o kadar daha çekilmez hale getirdiğini vurguladı.

"Vicdanı olan yöneticilerin yapabileceği bir şey değildir”

“Devletin, HP’yi 6 ayda bir kamu çalışanı ve emeklilere vermesi gerektiği, yasalarda amir hükümle düzenlenmektedir” diyen Bengihan, bunun hükümetler tarafından keyfi olarak değiştirilebilecek bir yasal zorunluluk olmadığının altını çizdi.Bengihan sendikaların ortak görüşünü anlattığı açıklamasında, “Hükümetin, böylesine bir pahalılık sürecinden geçerken, çalışanların alım gücünü koruyucu bir unsur olan HP ödeneğinden yüzde 20 kesinti yapmaya kalkması yasaya aykırı olduğu kadar aynı zamanda büyük bir vicdansızlıktır. Vicdanı olan yöneticilerin yapabileceği bir şey değildir” ifadelerine yer verdi.

Sendikalardan 3 maddelik uyarı

Sendikaların 3 maddelik kararı şöyle: "Bizler aşağıda belirtilen sendikalar olarak bu toplantıda 3 maddelik bir karar aldık. Buna göre, maaş ve ücretlerden yüzde 20'lik bir kesinti yapılması konusunda Resmi Gazete'de yayınladığı takdirde;1) Kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açacağız,2) Ülke genelinde örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde, sivil itaatsizlik ve iş bırakma eylemi başlatacağız,3) Sosyal adaletin sağlanması adına, özel sektör emekçilerinin de yüzde 56.76’lık HP’yi alması için mücadeleyi büyüteceğiz. Buradan çağrı yapıyoruz; yukarı bahsettiğimiz konularla ilgili hükümetin geri adım atmaması durumunda eylemlerimizin sokakta şiddetlenerek devam edeceğimizi vurgularız…”