‘Kamov’ tartışması

Güney Kıbrıs'ta Orman Dairesi’nin yaz döneminde yangınlarla mücadele için ısrarla Rus yapımı Kamov’ları istediği, hatta bunu sağlamak için sene başından beri çıktığı üç ihalede, başka şirketlerin kazanmasını önlemek için “tuhaf” şartlar koştuğu ve nihayetinde ihaleyi Yunanistan’daki bir şirkete verdiği bildirildi.

Politis haberi, “Rus Helikopterlerinde Tuhaf Israr… Orman Dairesi Üç İhaleyi İptal Etti ve Doğrudan Görevlendirme Yaptı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, Orman Dairesi’nin, açtığı ihalelerde, Kamov’lar dışında helikopterler için katılan şirketlere, katılım için 100 bin Euro teminat talep ederken, kazanamamaları durumunda teminat bedellerini Eylül’de vermek gibi “benzeri görülmemiş şartlar koştuğuna işaret edildi.

Rusya’ya AB tarafından yaptırım uygulanmakta olan bir dönemde, yedek parça sıkıntısı çıkma olasılığı nedeniyle Daire’nin, Rus yapımı Kamov’larda ısrar etmesinin soru işareti yarattığına dikkat çeken gazete, ihaleyi kazanan Yunan şirketin vereceği Kamov’ların Ukrayna malı olması nedeniyle AB yaptırımlarına takılmayacağını belirtti. Buna karşılık Ukrayna’nın, içinde bulunduğu savaş şartları altında, yedek parça talebine cevap verememe riskinin altını çizdi.

Gazete haberinin “Fiyat Fahiş” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Tarım Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak şirketin bu yılın 4 ayı ve 2023’ün 6 ayı için iki Kamov’a 8 milyon Euro kira bedeli istediğini, oysa aynı tip Rus helikopterleri (Kamov32) için 2021’de sadece 800 bin Euro kira ödendiğini vurguladı.

Gazete, üç kez açılan ihaleye katılan ve sonuncusunda elenen şirketlerden birinin Amerikan Sikorsky S-61 tipi yangınla mücadele helikopterlerini teklif ettiği, hem 2022 hem de 2023 için her birine 1 milyon 650 Euro kira bedeli talep ettiği bilgisini de paylaştı.

İki yangın söndürme helikopteri ihalesinde izlenen prosedürün Sayıştay Dairesi’nin denetiminden geçirileceği de habere eklendi.