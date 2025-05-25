Desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri arasında Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Bakanların da katıldığı toplantıda Türkiye-Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Görüşme saat 14.00'te başladı ve iki saat yirmi dakika sürdü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.

ABD ve AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve iş birliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

