Yeniden görevde

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs görüşmesinde mutabakata varılan tüm güven yaratıcı önlemlerle (GYÖ) ilgili somut ilerleme sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Holguin ilerleyen günlerde BM Genel Sekreterinin katılımıyla temmuz ayında yapılacak Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki gayri resmi genişletilmiş görüşmeden somut sonuçlar ortaya çıkmasına odaklanacaklarını da ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında dün sabah Rum Başkanlık Sarayı'nda görüştü.

“Kathimerini.com.cy” haber sitesine göre 75 dakika süren görüşmenin ardından basına konuşan Holguin Kıbrıs’a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Yoğun bir şekilde çalışma konusunda hemfikir olduk”

Holguin, ilk görüşmelerini bugün yaptıkları Hristodulidis’le mart ayında varılan anlaşma temelinde bazı sonuçlar elde etmek için temmuz ayında BM Genel Sekreteriyle yapacakları bir sonraki görüşmeye kadar yoğun bir şekilde çalışma konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Temmuz ayında somut bir netice elde etmek için çok sıkı çalışacağını ve daha sonra neler olacağını göreceklerini ifade eden Holguin, somut derken ne kastettiğinin kendisine sorulması üzerine ise “Mart ayında üzerinde hem fikir olunan güven yaratıcı önlemlerle ilgili. Temmuz ayına GYÖ’lerle ilgili somut sonuçlarla girmek istiyoruz ve ben de bugünlerde burada bunu yapacağım. Ne olacağını göreceğiz. ” yanıtını verdi. Holguin, nihai sonucun gelişmelere bağlı olacağını da belirtti.

Mart ayında görüşmelerin olumlu bir ortamda yapıldığını ve tarafların bir dizi GYÖ üzerinde anlaştığını da ifade eden Holguin, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununa ivme kazandırmaya devam ettiğini ve temmuz ayında somut bir şey ortaya çıkması için yoğun bir şekilde çalışmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

