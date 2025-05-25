‘Faşist avcı’

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin yabancılara satışına yardımcı olmakla suçlanan ve aylardan beri Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu Alman vatandaşı emlak komisyoncusu Ewa İsabela Künzel’i ihbar eden şahsın adı mahkemede deşifre edildi. Rum basını, Alman emlakçıyı ‘avlayan kişinin’ faşist ELAM’ın Avrupa milletvekili Geadis Geadi olduğunu açıkladı.

Geadi’nin 27 Haziran 2024’te Franfurk-Larnaka uçuşunda bavulunu uçak dolabına yerleştirmesine yardımcı olduğu Künzel ile yan yana oturduğu, yol boyunca konuşarak istediği bilgileri elde ettiği belirtildi. Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin önceki gün gerçekleştirdiği duruşmada ifade veren Geadi’nin, Alman emlakçı ile aralarında geçen konuşmayı anlattığı ifade edildi.

Rum gazeteleri Geadi’nin, 27 Haziran 2024’te Franfurk-Larnaka uçuşunda, bavulunu uçak dolabına yerleştirmesinde yardımcı olduğu Künzel ile yan yana oturduğu ve 3,5-4 saat süren uçuş boyunca konuştuğu Künzel’i “avlayan” kişi olduğuna dikkat çekti.

Alithia ve Politis’e göre Geadi Cuma günkü duruşmada Künzel ile uçak yolculuğu sırasında aralarında geçen konuşmayla ilgili ifade verdi. Künzel ile İngilizce konuştuklarını söyleyen Geadi “yanındaki koltukta oturuyordum, tanıştık ve bana Türk tarafında, real estate işinde çalıştığını söyledi. Kendisine, bunun yasadışı olup olmadığını sordum, cevap vermedi” dedi. Geadi bunun üzerine eski Rum malı gaspları meselesinden şüphelendiğini ve uçakta olduğunu bildiği polis subayının yanına giderek, bu konuşmadan söz ettiğini ve konunun daha derin araştırılmasını istediğini anlattı.

İstediği bilgileri elde etti

Künzel ile konuşmaya devam ettiklerini belirten Geadi, Türk tarafında deniz kenarına yatırım yapmak istediğini söylemesi üzerine Künzel’in cep telefonunu kendisine verdiğini, bu arada polis subayının da yanına gelerek Künzel’i gördüğünü anlattı.

Geadi soru üzerine, Künzel ile işinin gereği olarak bildiği ve konuştuğu İngilizce dilinde konuştuklarını anlattı. Künzel’in konuşulanları anlayıp anlamadığı sorusuna olumlu cevap veren Geadi “3,5-4 saat süren uçuşta konuşmamız uzun sürdü” dedi. Geadi bu süre içerisinde başka ne konuştukları sorulduğunda ise yemek, uçuşlarında neden Ercan Havalimanı’nı kullanmadığı gibi konuları konularını söyledi. Künzel’in, direkt uçuş olmadığı için Larnaka üzerinden seyahat ettiğini söylediğini, kendisinin de yurtdışında çalıştığım için direkt uçuş olmamasının zorluklarını bildiğinden söz ettiğini anlattı.

Geadi, meselenin ciddiyetinin farkında olduğunu ve ilk andan beri, daha uçaktayken polis subayını uyardığını söyledi. Faşist ELAM üyesi Geadi; konuşma sırasında Künzel’i şüphelendirmemek için “işgal bölgeleri” yerine İngilizce olarak Türk tarafı ve Türk havalimanı ifadelerini kullandığını anlattı.

Savunma avukatı Künzel’in Yeadi’ye hiçbir şekilde “Türk tarafında emlak aracılığı yaptığını” söylemediğini çünkü bazı temel kelimeler dışında İngilizce konuşamadığını; 3,5 saatlik uçuşun büyük bölümünde İngilizce konuştukları ifadesinin de yalan olduğunu söyledi.