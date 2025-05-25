İhraç işlemleri sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen biri Nijeryalı, 5’i Bangladeş uyruklu 6 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında ihraç süreci başlatıldığı belirtilerek, ek süre talep edildi.

Mahkeme, Bangladeşli zanlılar Shorab Hassain (39) Ashikur Rahaman (22), MD Juliıkar (35), Sozib Hossain (26), Abdul Hakim (21) ve Nijeryalı Emene Collandau’nun 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gönyeli Karakolu’na yapılan gürültü şikayeti üzerine ekiplerin Yaşar Kemal Sokak’ta bulunan bir apartmanın 8 numaralı dairesine gittiğini söyledi. Polis; kontrol yapıldığı esnada ikametgahta bulunan Shorab Hassaın’ın 238 gün, Ashikur Rahaman’ın 378 gün, MD Juliıkar’ın 268 gün, Sozib Hossaın’in 566 gün ve Abdul Hakım’in 392 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, tümünün suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Yolda yürürken tespit edildi

Polis, Emene Collandau’nun ise 14 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Emin Sokak üzerinde yaya olarak yürürken tespit edildiğini söyledi. Polis, devriye gezen ekipler tarafından tespit edilen zanlının muhaceret kontrolünde 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 47 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturma amaçlı 6 zanlının da 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

