AKEL tepki gösterdi

Rum Eğitim Spor ve Gençlik Bakanlığı, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği ile birlikte Strovolo’daki Aydemet ilkokulunda, “İsrail’in Kuruluş Yıldönümü” kutlamaları çerçevesinde 17 Haziran’da bir çevre etkinliği düzenleyecek.

Rum basınına göre hem etkinlik için seçilen tarih hem de katılacak velilerin İsrail Büyükelçiliği’nden yetkililerin “titiz” üst-baş aramasından geçerek içeri alınması kararı büyük tepkilere neden oldu.

Haravgi haberi “Limanlardan, Havalimanlarından Sonra Şimdi de Okullarda İsrail Denetimleri…. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yetkileri İsraillilere Devretmesiyle Ağır Provokasyon” başlığıyla manşete çekti.

Gazete AKEL’in, İsrail’in Gazze’ye askeri saldırılarının yoğunlaşacağı uyarıları devam ederken sağlık sisteminin çöktüğü, binlerce çocuğun kıtlıktan ölme tehlikesi yaşadığı bir dönemde Rum Eğitim Bakanlığı’nın, İsrail büyükelçiliğiyle birlikte bir ilkokulda etkinlik düzenleme ve etkinliğe katılacaklara İsrailliler tarafından üst-baş araması yapılmasına izin vermesini “ağır provokasyon” olarak gördüğünü yazdı.

Habere göre AKEL “insanlık İsrail’in binlerce çocuk ve bebeği katlettiği Gazze’de soykırıma şahit olurken Hristodulidis hükümetinin Eğitim Bakanlığı Netanyahu radikal rejimini aklamakla kalmıyor, okullarımızı tamamen ona devrediyor” dediği açıklamasında okul etkinliğinin güvenlik prosedürünün sorumluluğunun İsrail Büyükelçiliğine verilmesini ise “devlete karşı benzeri görülmemiş bir hakaret” olarak niteledi. AKEL “Okullarımız sevgi, barış, adalet ve dayanışma üretmeli, İsrail propagandasının din dersine dönüştürülmemeli” uyarısında da bulundu.

