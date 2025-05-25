Bir skandal daha

Rum Merkezi Cezaevi’ne ait gizli dosyaların baş gardiyanın evinde bulunmasıyla ilgili tutuklanan biri özel polis, 4’ü gardiyan olmak üzere 5 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, cezaevinden çalınan belge sayısının 300 bin civarında olduğu, belgelerin cezaevinin ana giriş-çıkış kapısından değil “müdür kapısı” olarak bilinen denetimsiz kapıdan çıktığı ortaya çıktı.

Fileleftheros’un haberine göre 5 kişi hakkında 7 gün tutukluluk emri alınan Cuma günkü duruşmada, sorgu memuru polisin verdiği ifadede, gardiyanın evinde bulunan gizli belgelerin nasıl çalındığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sorgu polisi belgelerin siyah-beyaz çizgili ve üzerinde “Cyprus Prisons Dapartment” yazılı bez torbalar içerisinde olduğunu ve yapılan ilk incelemede belge sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi.

Gardiyanın evinde belgeler dışında üzerinde el yazısıyla notlar ve tarihler bulunan CD’ler, bilgisayar disketleri ve USB hafıza kartları, anı hediyeleri, plaketler, dini ikonlar, resimler, futbol topları, v.b materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Bulunan belgeler arasında cezaevinin mimari, topografik ve mekânsal planları, mahkum dosyalarının kopyaları, büyük bölümü GİZLİ işareti taşıyan disiplin araştırma belgeleri, cezaeviyle polis arasındaki yazışmalar, cezaevi ile diğer devlet birimleri ve devlet görevlileri arasında yapılan yazışmalar yer alıyor. CD’lerin çoğunda cezaevinin çeşitli noktalarının detay planları bulunuyor.

Sorgu memuru polis, belgelerin cezaevinden nasıl çıkarıldığına dair deliller elde ettiklerini belirterek, belge ve diğer materyallerin Cezaevi Dairesi Müdürü ofisi önündeki merdivenden ve Kasım-Aralık 2022’den itibaren çeşitli zaman aralıklarında mesai saatleri içerisinde taşındığını anlattı.

Belgelerin arabalara yerleştirildikten sonra müdür ofisinin altına indirildiği, oradan da cezaevi müdürünün kullandığı, nöbetçi bulunan ana giriş-çıkış kapısından önceki “müdür kapısı” olarak bilinen kapıdan çıkarıldığı belirlendi.



Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025, 01:42