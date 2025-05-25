Sakın kullanmayın

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, piyasada satılan “Antepsan -Antebella Badem Kreması” adlı üründe mevzuatta izin verilen seviyenin üzerinde aflatoksin tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, sağlık riski taşıyan bu ürünün satın alınmaması ve kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada, piyasada yapılan denetimler sonucunda ülkemize ithal edilen “Antepsan- Antebella Badem Kreması 200g” adlı üründe, mevzuatta belirtilen sınırın üzerinde “aflatoksin” tespit edildiği bildirildi.

Aflatoksin, küflerin ürettiği toksik bir madde olup insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

Bu doğrultuda, vatandaşların söz konusu ürünü satın almamaları ve tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halk sağlığının korunması amacıyla piyasa denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ve mevzuata aykırı ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

