Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'i açıklanan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Yüksek Disiplin Kurulu'nun 5 teğmen ve 3 disiplin amiri için TSK'dan ihraç kararı verildiği duyuruldu. Açıklamada "disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyecek" denildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
‘Disipline aykırılık’ cezası
‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diyen 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'i açıklanan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 12 saat Önce
Tayyip 1- Atatürk Düşmanıdır. 2- Zekâ ve akıl düşmanı. Çünkü kendinde yok. 3- Kadın Düşmanı. Bu olayda üçü birleşti. Ebru Eroglu ilk kez bir bayan olarak dönem birincisi oldu ve Atatürkcü olduğunu ilân etti. O yüzden Tayip'in kin ve öfkesi doruk yaptı. Köpeklerine saldırın dedi.
Doğru Söz - 12 saat Önce
Eeeeeey beyni çalışan Demokrasi ve Cunhutiyet sevdalıları, Cumhuriyet hilafet molasıdır diyen , Türkiyede mutlak hükümdarlığını oluşturan Erdoğandan başka ne beklerdiniz?
Doğru Söz - 12 saat Önce
1- Mustafa Kemal zihniyetinin askerleriyiz.
2- Ebru Eroğlü ve dava arkadaşları ile onur ve gurur duyuyoruz.
3- Bunun hesabı mutlaka sorulacak. Af olmaz. Olamaz.
1939 yılından beridir yapılan bu tören sanki de şimdi gözlerine battı.Süper beyin bu çocuklardan belli ki tırsdılar..