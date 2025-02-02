'Gerçekçi olmalıyız’

Prof. Dr. Celal Şengör, olası Marmara depreminde özellikle doğu kıyılarının 7 metrelik tsunami dalgalarından etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ve İstanbul Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Beklenen İstanbul Depremi ve Marmaraereğlisi’ne Etkileri” konulu konferans, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör’ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, deprem riski ve alınması gereken önlemler üzerine bilgiler verildi.

Prof. Dr. Şengör, slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın İstanbul’dan Marmaraereğlisi’ne kadar uzandığını belirterek, bu fayın hareketinin bölgedeki deprem riskini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Şengör, Marmaraereğlisi’nde 7,6 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ve bölgenin bu yüzden çok yüksek risk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Marmaraereğlisi’nde olası bir yer kaymasının tsunamiye yol açabileceğini ve bu tür bir kaymanın Doğu Marmara’da 7 metreye kadar yüksekliğe ulaşan dalgalar oluşturabileceğini belirtti. Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine yapılan bir araştırmada, Yeşilköy’de dalga yüksekliğinin 7 metreye kadar çıkabileceği hesaplandı.

İstanbul’daki felaket çok yıkıcı olacak”

“Gerçekçi olmak zorundayız” diyen Şengör, İstanbul’da yaşanacak olası bir felaketi düşündüğünde dehşete kapıldığını, ancak bunun yalnızca bir varsayım değil, alınması gereken ciddi önlemlerle desteklenmesi gereken bir durum olduğunu söyledi:

Her şeyin güllük gülistanlık olduğunu varsayarak yaşamak kendimizi aldatmaktır. İstanbul’daki felaket çok yıkıcı olacak, ancak buna karşı yeterli tedbir alınmadığından emin olun.

Konferansın sonunda Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Prof. Dr. Celal Şengör’e bir teşekkür plaketi takdim etti.

