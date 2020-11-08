Döviz, merkez Bankası başkanı'nı koltuktan etti

Döviz piyasalarındaki dalgalanma Merkez Bankası’nda başkanı koltuktan etti. TCMB, son toplantısında piyasada yatırımcının faiz artışı beklentisini terse çevirmiş sonrasında dış politik tansiyonla birlikte dolar ve euro hızla yükselişe geçmişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal atandıktan 16 ay sonra görevinden alınarak, yerine eski maliye bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Naci Ağbal getirildi. Kararnamenin ardından TCMB'de devir teslim dün gerçekleşti…

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır. Görev devir teslim töreninde Sayın Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Sayın Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal kişisel sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve başladık, çalışma zamanı" dedi.

Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Naci Ağbal, 64. ve 65. Hükümetlerinde Maliye Bakanlığı yapmıştı.



Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 10:59