‘Geleceğin savaşları’

Ağrotur İngiliz egemen askerî üssünde, İngilizlerin, standart savaş jet-skileri ve esnek hızlı küçük dört tekerli araçlar ile ‘Malloy T-150 quadcoper’ tipi gelişmiş insansız hava araçları (İHA) ve gelişmiş değerlendirme yazılımları ile savaş alanından canlı görüntü aktarma teknolojisini sınamakta oldukları bildirildi.

Fileleftheros’un yukarıdaki başlıkla aktardığı habere göre Malloy T-150 quadcoper tipi İHA’lar havadan yüksek hızla, 68 kiloya kadar mühimmat, ikmal v.b. 70 kilometre mesafeye kadar nakletme kabiliyetine sahip.

İngiliz Kraliyet Donanması komando özel kuvvetlerinin, acil müdahale ve özel harekât timleri için yeni sistemleri deneme tatbikatlarının bin İngiliz Donanma mensubunun katılımıyla Eylül ayında başladığı ve Kasım’da tamamlanacağı hatırlatılan haberde, bu tatbikatlar çerçevesinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile müşterek tatbikat da icra edildiği bilgisi verildi.

Habere göre “Future Commando Force” ile İngiliz Özel Kuvvetleri’nin evriminin deneme aşamasını teşkil eden “Littoral Strike Group” tarafından Güney Kıbrıs’ta icra edilmekte olan tatbikatlarda yeni silah sistemi, bazı durumlarda ilk kez sınanıyor.

Tatbikatların ana senaryosu, aynı hedef için Ağrotur açıklarında bulunan HMS Albion gibi gelişmiş savaş gemilerindeki üsten siyasi açıdan hassas ve yüksek risk bölgelerindeki tehlikelerin imha ve hedeflerin tahrip edilmesini öngörüyor. Askerî standartlarda, çok hızlı ve tespit edilmesi zor jet-skiler tatbikatlarda küçük komando timlerinin süratle gerek denizden karaya gerek karadan denize intikalinde ve karaya cephane, silah, ikmal veya tıbbi malzeme naklinde kullanılıyor.

Fransa ile yeni tatbikat

Öte yandan Politis Rum Yönetimi ile Fransa’nın “CYFRA 02/20” kod isimli ortak arama kurtarma tatbikatı icra ettiği, sözde Rum Yönetiminin “arama-kurtarma sorumluluk alanı içerisinde” yer alan tatbikata La Fayette isimli Fransız fırkateyni, RMMO hava kuvvetine bağlı helikopter ile Rum sağlıkçıların katıldığını bildirdi.