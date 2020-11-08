Kıbrıs eskisi gibi değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin desteği ile her geçen gün kökleştiğini belirterek, “Biz artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını söylediğini ve “Biz de artık aynı noktada değiliz” mesajını verdiğini aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle beraber 50 milyon insanı temsil eden kuruluşlar adına, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye’de menfaatleri birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya gelen kuruluşlarız” diyerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutladı.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetini kabul etti. TOBB heyetine, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan bu ziyareti önemsediğini ifade ederek, heyette yer alan başkanlarla uzun yıllar beraber çalıştıklarını anımsattı ve “Gönül birliğimiz, keder birliğimiz, gelecekteki beklentilerimiz bizleri aynı noktada bütünleştiriyor” dedi.

“KKTC’nin zemini daha da güçlendi”

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik konularda zemin ve istikrarın çok önemli olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine verdiği büyük destek ve kararlı duruşun KKTC’nin zeminini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Tatar, “Esas itibariyle ekonomik gelişmeler zemin üzerinde geliştiği için zeminin güçlü olması, gelecekte yapacağımız çalışmalarla ekonomik hayatın daha da iyi bir noktaya gelmesine katkı yapmaktadır. Sizlerin de bize verdiği ekonomik destek, manevi ve tecrübe desteği çok önemlidir, bütün bunlar zemini daha da güçlendirmektedir” diye konuştu.

Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinin ekonomilerde yıkıma neden olduğunu, ada ülkesi olmanın avantajları ve erken tedbirler alarak süreci başarı ile yönettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteği ile yapılan 100 yataklı, son teknoloji ile donatılan Acil Durum Hastanesi’nin

15 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışının yapılacağını ve bunun KKTC sağlık sistemine ve altyapısına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

“Rum Lidere net mesaj verdim”

Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeye de değinerek, KKTC’nin her geçen gün daha da kökleştiği vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Rum lider ile yaptığım görüşmede kendisine mesajımı verdim, ne dedik; Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir, bir takım gelişmeler olmuştur. Sizler hep kendinize göre dik durdunuz bize, iyi niyetimize rağmen hiç karşılık veremediniz, biz de artık aynı noktada değiliz. Biz artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunuyoruz. Zaten iki devlet vardır, kimse bunu inkar edemez, bu bir gerçektir.

Kendisine, ‘direkt uçuşlara bile müsaade etmiyorsunuz, çünkü maalesef dünya, 1964 yılında BM’nin 186 nolu kararı ile büyük bir haksızlık yapmıştır ve sizleri hala daha Kıbrıs’ın tümünün tanınmış hükümeti olarak kabul ediyor ve sizlerin onayı olmadan bizim Ercan Havaalanı’na direkt uçuşları Türkiye dışındaki başka ülkelerden sağlayabilmemiz mümkün de değildir’ dediğimde bana, ‘ama direkt uçuşlara müsaade edersek sizi tanımış oluruz’ cevabını verdi. KKTC’yi tanımış olurlar diye direkt uçuşlara müsaade etmiyorlar, ben de, ‘realite bambaşkadır, çünkü biz varız, var olmaya da devam edeceğiz.”

Hisarcıklıoğlu: Sizi kutlamak için buradayız

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, “Bugün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak-İş, TİSK olarak Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle beraber 50 milyon insanı temsil eden kuruluşlar adına, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye’de menfaatleri birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya gelen kuruluşlarız” dedi.

“Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı çok memnun kaldık” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bunu kutlamak için geldik. Başarılar dileriz. Biz, her türlü destek vermeye devam edeceğiz, bizden istediğiniz bir şey olursa her zaman için elimizden geldiğince hepimiz kurum ve kuruluşlar olarak sizlerle beraberiz. Sizin başarınızı ülkemizin başarısı ve Türkiye’nin başarısı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Deniz: İlk aklımıza gelen dostlarımızdır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve heyetinin Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutlamak için KKTC’ye geldiğini, bu vesileyle iki Oda heyetlerinin de bir araya geleceğini söyledi.

“Her başımız sıkıştığında Sayın Hisarcıklıoğlu ve arkadaşları ilk aklımıza gelen dostlarımızdır. Salgın günlerinde de böyle oldu” diyen Deniz, yardımlaşma, iş birliği ve destekleri için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, iş birliğini daha da ilerleteceklerini belirtti.

TOBB heyetinde yer alanlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu (T. KAMU-SEN) Başkanı Önder Kahveci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir ve diğer ilgililer yer aldı.